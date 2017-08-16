Доба в АТО: бойовики застосували "Град"

Російсько-окупаційні угруповання не лише активно застосовували міномети різних калібрів, а й вдарили по наших позиціях з переносної реактивної пускової установки «Град» (Партизан).

Так, ввечері, на Приморському напрямку, бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 міліметри в районі Красногорівки. Позиції поблизу Павлополя злочинці спочатку двічі обстріляли з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. А близько опівночі, по захисниках Павлополя ворог випустив 4 снаряда з переносної реактивної пускової установки «Град» (Партизан).

На Луганському напрямку бойовики з мінометів різних калібрів декілька разів били по наших укріпленнях на підступах до Кримського та Троїцького. Крім того, ввечері під гранатометним вогнем опинились українські війська у районі Новоолександрівки та Новозванівки.

На Донецькому напрямку бандформування продовжили обстріли Авдіївської промзони. Лише за вечір і ніч злочинці тричі відкривали вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Щоразу наші військові, вогневою перевагою, примушували бойовиків до тиші.

Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 33 рази порушили перемир’я. Внаслідок бойових дій двоє українських військових поранено, ще один отримав поранення у результаті підриву на міні, інформує штаб АТО.