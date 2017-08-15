Прикордонники мобільного підрозділу отримали сучасні снайперські комплекси

В рамках переоснащення підрозділів Держприкордонслужби на нові зразки стрілецької зброї днями прикордонники отримали сучасні снайперські комплекси, що дозволяють вести прицільний вогонь з високим ступенем точності на відстані до 800 метрів.

Такі комплекси отримали військовослужбовці мобільного прикордонного підрозділу «Дозор». Зокрема, один з них директор Департаменту персоналу Держприкордонслужби полковник Сергій Сердюк вручив прикордонникам, які нині проходять тренування в Навчальному центрі відомства.

Снайперська гвинтівка має калібр патрона 7,62х51 мм та магазини на 5 чи 10 патронів. Її прицільна дальність до 800 м, а маса з порожнім магазином становить 5,3 кг при загальній довжині у 1021 мм.

В комплект комплексу також входять сучасний оптичний приціл і метеостанція. За допомогою останньої можна точно визначити температуру, атмосферний тиск, а також зробити необхідні розрахунки для здійснення точного пострілу незалежно від часу доби та пори року. Додатково вона має ряд вбудованих функцій, зокрема цифровий компас та систему моніторингу вітру. Крім того далекомір який теж є в комплекті, оснащений високоефективною оптикою і дозволяє чітко визначити цілі на відстані до 1825 метрів.