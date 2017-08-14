За минулу добу прикордонники зафіксували 6 випадків пропонування хабарів

Протягом минулої доби співробітники Держприкордонслужби України зафіксували 6 випадків пропонування хабарів в пунктах пропуску та на лінії розмежування в районі проведення АТО.

Так учора пообідді, у столичному аеропорту «Жуляни» наша співвітчизниця під час паспортного контролю запропонувала співробітникам прикордонного відомства хабар у розмірі 50 євро за безперешкодний перетин державного кордону. Нагадаємо, що днем раніше у цьому ж аеропорту, під час оформлення пасажирів авіарейсу «Київ-Бодрум» 42-річний українець мав намір за 200 доларів США домовитись про перетин кордону через його тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України.

Крім того, питання перетину кордону українського кордону в пунктах пропуску «Хутір Михайлівський» та «Куп’янськ» намагались вирішити громадяни Таджикистану та Азербайджану. Ще 3 випадки пропонування неправомірної грошової винагороди зафіксовано в районі проведення АТО, зокрема в КПВВ «Новотроїцьке», «Майорське» та «Мар’їнка».

В усіх випадках співробітники прикордонного відомства від неправомірної вигоди відмовилися, а факти дачі хабарів були задокументовані. Правопорушників передано представникам Національної поліції.

Зауважимо, у Державній прикордонній службі України продовжуються активні заходи, щодо протидії та викорінення такого недопустимого явища, як корупція.

За поточний 2017 рік охоронці державного рубежу зафіксували майже 700 випадків пропонування неправомірної вигоди співробітникам прикордонного відомства.

Зазначимо, що за вчинення кримінального правопорушення за частиною 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» передбачено покарання штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.