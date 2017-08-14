Іловайська трагедія: вбито 366 українських воїнів, 429 - отримали поранення, 300 - потрапили у полон

Головна військова прокуратура оприлюднила результати розслідування причин і обставин Іловайської трагедії.

За даними прокуратури, з метою недопущення поразки терористичних організацій у третій декаді серпня 2014 року керівництво ЗС Росії організувало пряме вторгнення регулярних російських підрозділів на територію Донецької області з одночасними артилерійськими обстрілами позицій ЗСУ з Росії.

Наймасштабніше вторгнення відбулось у ніч із 23 на 24 серпня 2014 року. Сили вторгнення ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно–тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів, 5 ПТРК.

Унаслідок раптового вторгнення 24-25 серпня 2014 року регулярних підрозділів Збройних Сил РФ та їх маршу в напрямку міста Іловайськ батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектору "Б" потрапили в оточення значно переважаючих за чисельністю сил ворога.

29 серпня 2014 року за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками.

За вказаних обставин вчинено віроломне вбивство 366 українських воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон, Збройні Сили України понесли значні втрати озброєння і військової техніки на суму майже 300 млн грн.

30 серпня 2016 року була завершена унікальна судова комісійна військова експертиза стосовно подій Іловайської трагедії, яка тривала майже рік.