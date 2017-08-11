Здебільшого противник використовував стрілецьку зброю і гранатомети.

І все ж, найбільш неспокійно наприкінці доби було на Луганському напрямку. Тут бойовики двічі з великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших опорних пунктах неподалік Станиці Луганської, а укріплення у селищі Щастя обстріляли із зенітної установки. Крім того, ввечері, бандити майже годину з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів били по українських укріпленнях у районі Кримського. У відповідь сили АТО накрили бойовиків щільним вогнем із гранатометів.

На Приморському напрямку під гранатометний вогонь противника потрапили наші опорні пункти у Талаківці і Водяному.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я. В результаті обстрілу один наш військовий отримав поранення. Один український воїн загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік селища Піски.

Також варто додати, що за нашою оперативною інформацію, на тимчасово окупованих територіях, місцеві бойовики все частіше відмовляються служити в російсько-окупаційних угрупованнях. У порівнянні з кадровими російськими військовими, жителі Донбасу отримують в декілька разів меншу платню. Їх переводять на казармене положення, на «своїй» же території примушують проводити провокаційні обстріли будівель місцевого населення, в них значно нижчий рівень медичного обслуговування. І саме цих найманців у першу чергу відправляють у найгарячіші точки на лінії розмежування, інформує штаб АТО.