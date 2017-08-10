У Червонограді планують відкрити військовий ліцей

На виконання доручення Президента України Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак разом із очільником Львівської ОДА обговорили можливості створення військового ліцею у Червонограді.

Військовий ліцей планують відкрити на базі фондів інтернату, який наразі не функціонує. Попередній огляд виявив, що існуюча матеріальна база перебуває у досить непоганому стані.

«Наразі розглядаємо можливості відкрити у шахтарському місті Червоноград, що на Львівщині військовий ліцей. Це було б позитивно, як для місцевого населення, так і для переселенців з Донбасу, яких чимало проживає на Львівщині, – наголосив Міністр оборони України. – Такий навчальний заклад може стати ще одним осередком виховання патріотичної молоді та майбутнього українського війська».