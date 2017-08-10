На Київщині родина тримала в рабстві жінку протягом 16 років (відео)

Мешканці села Черевки Згурівського району Київської області в сараї одного з домогосподарств виявили ледь живу жінку, утримувану в рабстві.

Селяни запідозрили недобре після того, як почули по ночах плач, що долинав із сараю, – повідомляє “Згуровський вісник”.

Коли представники сільської громади розібрали споруду, вони побачили жінку, що перебувала в передсмертному стані. Згодом вдалося з’ясувати її особу: 52-річна Олена Володимирівна Ширякина колись працювала перекладачем, однак останні 16 років провела в рабстві в родині своєї знайомої.

Жінка розповіла, що ще на початку 2000-х колишні сусіди та добрі знайомі видурили в неї гроші, пообіцявши допомогти влаштувати на престижну роботу за кордоном. Після того запропонували пожити на своїй дачі у Черевках. Однак останнім часом господиня, а колись ще й подруга потерпілої, у прямому сенсі перетворила її на рабиню: змушувала виконувати тяжку хатню роботу, годувала недоїдками і зіпсованими продуктами, била та маніпулювала нею.

При цьому 52-річна жінка була повсякчас залякувана господинею. Зокрема, та переконала Олену повірити у вигадану історію про те, що її розшукує поліція за масову загибель людей через обвалення будівлі у центрі столиці, а її фізичне усунення нібито замовили мешканці села і рідний брат. Зловмисниця навіть вигадала і нав’язала Олені те, що у неї важке онкологічне захворювання, а її долею опікується невідомий екстрасенс, який через господиню вказує, що і як треба робити для зцілення.

Крім того, Олена зазнавала постійного насильства, харчувалася недоїдками та зіпсованими продуктами. Зараз постраждалу госпіталізовано і її життю ніщо не загрожує. Разом з тим, люди, які тримали її у рабстві, постійно намагаються потрапити до лікарні та забрати її.

На місце події була викликана місцева поліція. Разом з тим, поки невідомо навіть те, чи внесено за цим фактом відомості до ЄРДР (Єдиний реєстр досудових розслідувань, – ред.) та чи взагалі проводиться досудове розслідування, а також, які заходи щодо злодіїв було проведено.