Патрульна поліція Львова опублікувала відео штурму психлікарні, де пацієнт захопив заручників

У психлікарні на вул. Кульпарсковской, озброєний склом пацієнт взяв в заручники інших хворих. Він заблокував двері у відділення, де знаходилися 76 пацієнтів.

30-річний львів'янин знаходиться в лікарні за рішенням суду на примусовому лікуванні за вбивство батька. Хлопець завдав своєму батька 72 ножових поранення.

Повідомлялося, що склом з розбитої шибки чоловік травмував 10 пацієнтів, троє з яких зараз перебувають у важкому стані. Патрульні прийняли рішення про оперативне штурмі. Зловмисника локалізували, заручників звільнили. Під час операції п'ятеро поліцейських отримали тілесні ушкодження.

"Це момент, який не знаєш, як будуть розгортатися події. Холодний розум і гаряче серце! Служити і захищати! Спасибі командиру 2 батальйону Роману Блихарському і патрульним Дзвонику Андрію, Гадомському Богдану, Голдик Зоряні, Смолинцю Володимиру, Качмаре Андрію, Савицькому Олександру, Гетьману Святославу, Нікітіну Степану! Ви врятували лічені хвилини десятки життів!", - сказано в повідомленні патрульної поліції Львова.