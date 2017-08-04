На полігоні у Київській області стався вибух, один військовий загинув, 5 поранено

На військовому полігоні у Київській області в результаті розриву артилерійського боєприпасу загинув один військовий, ще 5 поранено. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генерального штаб Збройних силу України у Facebook.

"Сьогодні, 4 серпня, близько 11 години на одному з військових полігонів Київської області під час проведення бойових стрільб в результаті розриву артилерійського боєприпасу один військовослужбовець загинув, ще п’ятеро військовослужбовців отримали травми різного ступеню важкості", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі пораненим надали невідкладну меддопомогу та направили до лікарні. На місці події працює комісія та правоохоронці, які займаються встановленням причин та обставин події.