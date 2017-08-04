Вступники-бюджетники зможуть принести документи у виші до 18 години 5 серпня

Для абітурієнтів, що отримали рекомендацію до зарахування на бюджет, продовжили час прийому оригіналів документів у приймальних комісіях ВНЗ до 18 години 5 серпня. Міністерство освіти і науки України направило відповідний лист керівникам вищих навчальних закладів сьогодні, 4 серпня 2017 року.

«До Міністерства освіти і науки України надходять численні звернення вступників з проханням продовжити термін подачі документів на бюджет. Мотиви різні, зокрема, вони пов’язані з доїздом в інші міста, якщо дитина отримала рекомендацію на зарахування у виші не поруч з домом», – зазначив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Нагадуємо, що рекомендації до зарахування на бюджет отримало 60 тис 925 вступників.

Списки зарахованих – що виконали усі вимоги до зарахування та вчасно подали оригінали документів до приймальних комісій ВНЗ – мають бути оприлюднені не пізніше 12 години дня 7 серпня.

Невикористані місця будуть надані пільговим категоріям вступників.

Абітурієнти, що вступали на природничі та технічні спеціальності, але не пройшли на бюджет, також зможуть отримати місце, якщо вступники, які отримали рекомендацію до зарахування, відмовляться від бюджету чи не принесли вчасно оригінали потрібних документів.

Переведення на вакантні місця державного та регіонального замовлення відбуватиметься до 18 серпня.