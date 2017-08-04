На сайті МОН опубліковані правильні відповіді до тестів ЗНО на магістратуру з "Права"

На сайті Міністерства освіти і науки України опубліковано правильні відповіді до тестових завдань ЗНО, які вчора, 3 серпня 2017 року, складали вступники на магістратуру за спеціальністю «Право».

Переглянути їх можна за посиланням.

Нагадаємо, що вступник допускається до конкурсного відбору на навчання в магістратурі за спеціальністю «Право» у разі подолання порогу «склав/не склав» з усіх блоків єдиного фахового вступного випробування (ЗНО). Їх було три:

· тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає тестування таких компетентностей як аналітичне мислення, критичне мислення, логічне мислення. Загальна кількість завдань блоку – 30;

· тест із шести базових юридичних (правничих) дисциплін, що включає конституційне право, адміністративне право, цивільне право, цивільне процесуальне право, кримінальне право, кримінальне процесуальне право. Загальна кількість завдань блоку – 70.

· тест з іноземної мови. Загальна кількість завдань – 42.

Пороги «склав/не склав» з усіх блоків будуть встановлені відповідними фаховими комісіями, а результати будуть оприлюднені на інформаційних сторінках вступників «Кабінет вступника-магістра» (Український центр оцінювання якості освіти) 15 серпня 2017 року.