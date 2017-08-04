Чотири викрадені іномарки виявили на кордоні з Угорщиною та Білоруссю

Чотири викрадених автомобілі виявили минулої доби прикордонники Мукачівського та Чернігівського загонів на кордоні з Угорщиною та Білоруссю.

Так, у пункті пропуску «Дзвінкове» перетнути кордон автомобілем «BMW X5» 2010 року випуску намагався 20-річний громадянин Угорщини. Під час заходів прикордонного контролю на транспортний засіб відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. З’ясувалось, що цей автомобіль був викрадений у вересні 2014 року на території Угорщини.

Також на українсько-угорському кордоні в пункті пропуску «Косино» прикордонники Мукачівського загону зупинили автомобіль марки «MAZDA» 2004 року випуску. До сусідньої країни прямував на іномарці української реєстрації росіянин. У ході перевірки на транспортний засіб теж спрацювала база даних Інтерполу.

Ще один автомобіль «FORD Galaxy» виявили охоронці кодону в пункті пропуску «Лужанка». Виїхати з країни транспортним засобом, який був викрадений ще два роки тому на території України, мав намір 43-річний угорець.

Крім того, міжнародна база Інтерполу спрацювала минулої доби в пункті пропуску «Нові Яриловичі», що на кордоні з Білоруссю. Під час здійснення заходів контролю прикордонники Чернігівського загону виявили викрадену на території Росії автівку «KIA». Іномаркою 2013 року випуску в Україну прямував громадянин Білорусі.

По даним фактам поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві. Водіїв та автомобілі передано співробітникам Національної поліції.