Синоптики розповіли, коли в України очікується зниження температури повітря

З 7-8 серпня в Україні очікується зниження температури повітря. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомила заступник відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАНУ Вазіра Мартазинова, передає кореспондент РБК-Україна.

"Зниження (температури, - ред.) в серпні ми очікуємо приблизно 7-8 числа... Це буде короткочасно, потім температура знову підвищиться, але не сягатиме 34-35 градусів, а буде в межах 30 градусів... Далі по суті починається осінь, десь з середини серпня температурний режим вже не сягатиме таких високих температур", - заявила Мартизанова.

За її словами, похолодання прийде з заходу і може супроводжуватися штормовими явищами через різкі перепади температур. Найбільшого похолодання слід очікувати наприкінці місяця. Разом з тим, середньомісячна температура у вересні становитиме 17-20 градусів вище нуля. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові через спеку в Україні на вулиці помер чоловік.