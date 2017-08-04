Між польським Бидґощ та Львовом запрацювало авіасполучення

Літаки курсуватимуть між двома містами у понеділки та п’ятниці. Політ із Бидґощи до Львова триматиме 1 годину 20 хвилин. Пасажири вирушають у подорож 78-місним літаком «Bombardier Dash Q400».

«Сполучення між містами Бидґощ та Львів – це чудове вирішення для кількох тисяч українців, котрі вчаться та працюють в нашому регіоні. Це теж можливість подорожувати, яка відкривається для мешканців нашого воєводства. Ми так спланували сполучення, що пасажири матимуть змогу провести вікенд у Львові», - сказав на прес-конференції віце-маршал Куявсько-Поморського воєводства Збіґнєв Орловський.

За словами речника Польських авіаліній LOT Андріана Кубіцького, вступні аналізи показують, що сполучення Львів-Бидґощ буде рентабельним, інформує Польське радіо.