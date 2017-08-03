Затримано автомобіль вщент наповнений зброєю

На одному з блокпостів у Лисичанську Луганської області співробітники батальйону патрульної служби поліції особливого призначення “Тернопіль” зупинили для перевірки автомобіль Toyota Prado з п’ятьма пасажирами, – повідомляє прес-служба луганської обласної поліції.

Автомобіль був вщент забитий речами. Тому до перевірки вирішили залучити кінолога зі службовим собакою. Пес вказав правоохоронцям на те, що в речах у автомобілі щось заховано.

Вказано, що правоохоронці вилучили з автомобіля 3 ручні протитанкові гранатомети РПГ-26, 4 постріли до ручного протитанкового гранатомету РПГ-7, 3 гранати Ф-1 без запалів, 1 гранату РГД-5 з запалом, 1 гранату ГРН з запалом, 55 гранат до підствольного гранатомету-ВОГ-25 П, 414 набоїв калібру 14,5 мм, 65 набоїв калібру 5,45 мм та 1 026 набоїв калібру 7,62 мм.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 КК “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”. Водій затриманий для з’ясування всіх обставин події, автомобіль доставлений на штрафмайданчик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терористи організували канал контрабанди зброї з Донбасу в РФ.