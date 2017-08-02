Затримано грабіжника та транспортний засіб, що розшукувались в Австрії та Болгарії

Учора співробітники прикордонного відомства на кордоні з Молдовою та Румунією виявили грабіжника та транспортний засіб, які знаходились у міжнародному розшуку.

Так, під час здійснення заходів контролю у пункті пропуску «Табаки» на в’їзд в Україну на громадянина Молдови спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалось, 20-річного чоловіка розшукували правоохоронні органи Австрії. Він підозрюється у вчиненні пограбування та участі в організованій злочинній групі.

По даному факту прикордонники Ізмаїльського загону повідомили чергового Укрбюро Інтерполу в м.Києві. А виявлену особу передано співробітникам Нацполіції для подальших правових дій.

А на кордоні з Румунією, в пункті пропуску «Порубне», прикордонники Чернівецького загону виявили транспортний засіб, що знаходився у розшуку. У ході ретельної перевірки вантажного автомобіля «DAF» на причіп «Rinaldo» 2005 року випуску румунської реєстрації спрацювала база даних Інтерполу. Наразі щодо виявленого транспортного засобу, який був викрадений у Болгарії, повідомлено чергового Укрбюро Інтерполу в м. Києві та співробітників поліції.