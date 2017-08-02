У Чорнобильській зоні створюють дослідницькі полігони

Зону відчуження відвідала делегація японських фахівців у галузі моніторингу довкілля Інституту радіоекології Університету Фукусіма (Японія). Вони зустрілися з керівництвом і фахівцями ДСП «Екоцентр» для обговорення технічних питань проекту моніторингу малих водозборів зони відчуження.

Спільно з українцями, японські фахівці провели обстеження ділянок, на яких будуть досліджуватися процеси міграції радіонуклідів водним шляхом із забруднених водозборів річок. Через кілька місяців на цих ділянках будуть створені дослідні полігони.

Візит здійснювався у рамках спільної українсько-японської науково-технічної програми «SATREPS» та проекту «Покращення радіаційного контролю навколишнього середовища та законодавчої бази для екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій».

«На сьогодні проект «SATREPS» увійшов у стадію робочих консультацій. Даний проект закладе основу для посилення технічного рівня радіаційного контролю. Це сприятиме екологічному відновленню радіоактивно забруднених територій, забезпеченню належного моніторингу, а також допоможе змоделювати нове районування зони відчуження», – зауважив під час зустрічі генеральний директор ДСП «Екоцентр» Сергій Кірєєв.