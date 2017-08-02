Майже 61 тисяча вступників отримала можливість бути зарахуваними на бюджетні місця

Отримали відповідні рекомендації 60 тис. 928 вступників, які мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12 години дня 5 серпня. Їхнє зарахування проводиться не пізніше 12 години дня 7 серпня. З переліком необхідних документів можна ознайомитися на сайтах ВНЗ або звернувшись до відповідних приймальних комісій.

Невикористані місця будуть надані пільговим категоріям вступників - діти загиблих воїнів АТО та діти Героїв Небесної Сотні, діти воїнів АТО, учасники бойових дій АТО. Абітурієнти, що вступали на природничі та технічні спеціальності, але не пройшли на бюджет, також зможуть отримати місце, якщо вступники, які отримали рекомендацію до зарахування, відмовляться від бюджету чи не принесуть вчасно оригінали потрібних документів.

Переведення на вакантні місця державного та регіонального замовлення відбуватиметься до 18 серпня.

Якщо після розподілу бюджетних місць у вступників виникнуть питання щодо його справедливості, вони можуть звернутися насамперед до приймальних комісій або ж до ДП «Інфоресурс» та МОН.

Також нагадуємо, що освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" працюють до 30 вересня.