Віднині мама, яка перебуває з дитиною в лікарні, виконуватиме функцію санітарки

Мами, які лежать у лікарнях з дітьми, тепер будуть мити у відділеннях коридори і туалети.

Такі оголошення розміщені в державній медичній установі Києва, пише Бджола.

Перше таке оголошення розмістили при вході до кабінету керівництва установи, друге - в одному з відділень, де госпіталізовані дітки у супроводі мам.

Про "безкоштовну медицину" можна потихеньку забувати і не мріяти! Окрім того, що всі «послуги» платні, тепер мами діток змушені «добровільно» мити санвузли і коридори лікарні.

Висновки - плати бабло за все (абсолютно за все); права голосу не маєте, тому що Ви не клієнт, а пацієнт і медперсонал завжди правий; безкоштовно попрацюєте санітаркою, мийте палати і туалети відділення, де лікується Ваша дитина. І не думайте про гігієну. Це вже нікого не цікавить.