Спека в Україні: спеціалісти фіксують найвищу пожежну небезпеку 4-го і 5-го класу (карта)

У зв'язку з сильною спекою, яка прийшла в Україну, синоптики назвали найспекотніші регіони країни, в яких температура найближчим часом протримається до 40 градусів з позначкою плюс.

У десятку областей увійшли Запорізька, Херсонська, Одеська, Миколаївська, Харківська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Вінницька, Полтавська області, пише Вести.ua.

В прес-службі ДСНС розповіли:

Настала найвища пожежна небезпека 4-го і 5-го класу. Найбільше побоюємося за степи і ліси. Потрібно пам'ятати, що звичайна іскра з глушника автомобіля може стати джерелом запалювання і причиною виникнення резонансної пожежі.

У зв'язку з цим визначені регіони з найвищою пожежонебезпекою. У зону ризику потрапили Чернігівська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області. Також в небезпеці перебуває Київ.

Медики радять жителям України тимчасово залишати місця, де можуть статися пожежі та рідше виходити вдень на вулицю.