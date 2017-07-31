Колишні польські митники і громадяни України звинувачені в контрабанді

15 особам, в тому числі 3 колишнім митникам і 12 українцям, пред’явлено звинувачення у зв'язку з контрабандою великої кількості тютюнових виробів із України до Польщі. Вони також обвинувачені в хабарництві.

У понеділок Підкарпатське відділення Департаменту боротьби з організованою злочинністю і корупцією Управління Крайової прокуратури в місті Ряшів (Rzeszów) направило до Окружного суду в Перемишлі обвинувальний акт у цій справі.

Тютюнові вироби з контрабанди потрапляли до Польщі через пункт перетину кордону в Медиці. Контрабандистам світить від одного до 10 років позбавлення волі, інформує Польське радіо.