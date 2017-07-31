У столиці знесли кафе разом з відвідувачами, люди в шоці

Сьогодні, 31 липня, у Києві на вулиці Заболотного 15д стався демонтаж фаст-фуду з відвідувачами всередині. Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний» на сторінці в Facebook.

Сьогодні в Києві, по вул. Заболотного 15д, забудовник, за допомогою спецтехніки, почав демонтаж фастфуду з відвідувачами всередині. Є інформація про одного постраждалого. Демонтували пункт харчування для водіїв маршрутних транспортних засобів. Під'їзд до нього був обгороджений маршрутними транспортними засобами, зламували автобуси і відтягували спецтехнікою, - йдеться в повідомленні.