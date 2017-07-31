У 2017 році понад 66 тис. українців попросило дозволи на проживання у Польщі

Цьогоріч понад 100 тисяч іноземців у Польщі подали заяви про отримання посвідок на перебування у Польщі. Проти усього 2015 року таких клопотань було зареєстровано 108 тисяч. Найчастіше замешкати у Польщі хочуть громадяни України. Про це у понеділок, 31 липня, повідомили в Управлінні до справ іноземців, пише Польське радіо.

Як порівняти з першими сімома місяцями 2016 року, заяви про отримання дозволу на перебування подало 73 тис. іноземців, а упродовж аналогічного періоду 2015 року – 55 тис. осіб. Цьогоріч число таких справ збільшилося на 40% проти 2016 року і на 85% проти 2015 року.

Крім 66 тис. громадян України, найбільше заяв зареєстрували громадяни Білорусі – 5 тис., Індії – 4 тис., Китаю – 3,5 тис. та В’єтнаму – 3 тис. Абсолютна більшість (87%) справ стосується посвідок на тимчасове перебування, що дозволяють проживати у Польщі до 3 років. Іноземці обґрунтовують свої заяви в основному бажанням працювати.

Цьогоріч найбільше заяв про надання посвідок на перебування у Польщі було зареєстровано у Мазовєцькому – 34 тис., Нижньосілезькому – 10 тис., Малопольському – 9,5 тис. та Великопольському воєводстві – 9 тис.

У середині липня Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі анонсувало збільшення коштів на надання послуг іноземцям. Воєводи додатково отримають 42 млн злотих (майже 10 млн євро) на поліпшення умов обслуговування іноземців.

Актуальну інформацію на тему імміграції до Польщі можна знайти на порталі migracje.gov.pl.