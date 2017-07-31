У центрі Івано-Франківська розстріляли автомобіль

В Івано-Франківську поліція встановила особу підозрюваного, який розстріляв автомобіль на одній із центральних вулиць міста.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив прес-секретар патрульної поліції Івано-Франківська Микола Гурак.

«Підозрюваного у розстрілі автомобіля встановлено. Він випустив шість куль у водія іншого авто. Наразі вживаються заходи, аби затримати підозрюваного», - повідомив Гурак.

За його словами, автомобіль Audi розстріляли у середмісті близько 13-ї години. Підозрюваний залишив своє авто за кілометр від місця події і втік. Потерпілого госпіталізували з пораненнями.