Вінницька бабуся стала власницею майна на 10 мільйонів у Києві

Вінницька бабуся стала власницею майна на 10 мільйонів у Києві

Пенсіонерка придбала дві квартири в престижному районі столиці за 10 мільйонів.

Джерело: Відомості

Валендюк Лариса Пімонівна, що проживає у Вінниці, витратила понад 10 мільйонів на купівлю в березні і липні 2017 року житла в столиці.

Звичайна справа, може навіть діти допомогли. Тим більше що один з її синів - ліквідатор банку «Фінанси і кредит» з Гарантійного фонду вкладів фізичних осіб, а другий  працює в Генпрокуратурі.

Старший, Олег Сергійович Валендюк - заступник начальника департаменту забезпечення діяльності керівництва ГПУ, екс-перший заступник прокурора АР Крим, екс-в.о. прокурора Києва. І молодший, Владислав Сергійович Валендюк - провідний спеціаліст Фонду гарантування вкладів фіз. осіб і вже близько року – ліквідатор банку «Фінанси і кредит» – розповіли  журналісти

Як би там не було, у власності пенсіонерки зараз знаходяться дві квартири в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва – Central Park і паркомісце там же.

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