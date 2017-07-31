Вінницька бабуся стала власницею майна на 10 мільйонів у Києві

Валендюк Лариса Пімонівна, що проживає у Вінниці, витратила понад 10 мільйонів на купівлю в березні і липні 2017 року житла в столиці.

Звичайна справа, може навіть діти допомогли. Тим більше що один з її синів - ліквідатор банку «Фінанси і кредит» з Гарантійного фонду вкладів фізичних осіб, а другий працює в Генпрокуратурі.

Старший, Олег Сергійович Валендюк - заступник начальника департаменту забезпечення діяльності керівництва ГПУ, екс-перший заступник прокурора АР Крим, екс-в.о. прокурора Києва. І молодший, Владислав Сергійович Валендюк - провідний спеціаліст Фонду гарантування вкладів фіз. осіб і вже близько року – ліквідатор банку «Фінанси і кредит» – розповіли журналісти

Як би там не було, у власності пенсіонерки зараз знаходяться дві квартири в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва – Central Park і паркомісце там же.