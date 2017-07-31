АТО: найгарячіше цієї доби було на Луганському напрямку

Минула доба, на Донбасі, не завершилась спокійно. Якщо вчора з опівночі і обіду російсько-терористичні угруповання дотримувались режиму тиші, то вже після 18 години активність ворога суттєво зросла.

Найбільш гаряче, наприкінці доби, було на Луганському напрямку. Тут з гранатометів і стрілецької зброї бойовики декілька разів били по наших позиціях у Новоолександрівці, Новотошківському, СтаниціЛуганській. А близько 21 години під мінометним вогнем опинились українські опорні пункти у Кримському.

На Донецькому напрямку з гранатометів і великокаліберних кулеметів злочинці обстрілювали наші укріплення у Зайцевому та на шахті Бутівка. Внаслідок цих обстрілів двоє українських військових отримали поранення. Крім того, ввечері, під гранатометний обстріл ворога потрапили наші захисники у Майорську та Авдіївці.

На Маріупольському напрямку, близько 18 години, внаслідок обстрілу опорного пункту сил АТО отримав поранення ще один український військовий. Також ворожі міномети калібру 82 міліметри били по наших опорних пунктах у Павлополі та Гнутовому.

На більшість обстрілів противника сили АТО відповідали щільним вогнем.

Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 26 разів порушили перемир’я. Внаслідок бойових дій четверо українських військових отримали поранення, інформує штаб АТО.