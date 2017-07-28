Українці використовують міжсезонні розпродажі щоб зекономити

Найчастіше по знижкам українці купують одяг та взуття, стверджують експерти платформи Скидочник, на якій щоденно збираються усі вигідні цінові пропозиції на товари та послуги в країні.

Так, ще до початку літа, найбільшим попитом користувалися легкі літні речі, пляжні аксесуари та купальники по знижкам. Також, з початком літніх розпродажів, українці активно скуповували босоніжки та шльопанці від таких брендів як Сrocs, Nike та Rider із цінниками -40%.

За останні тижні, зросла кількість покупців вже теплих осінніх речей (навіть товарів на пізню осінь, таких як жіноче пальто, пуховики і шуби), що свідчить про активну підготовку українців до холодної пори року. Найбільше жителів країни цікавлять розпродажі від крупних марок та інтернет-магазинів, де можна купити брендовий одяг та взуття в 2-3 рази дешевше, ніж в сезон. Так, наприклад, сьогодні є можливість придбати норкову шубу Roksan з -50% знижкою, та плащ Mango за 799 грн.

Наступний розпродаж, на який слід розраховувати українцям, пройде по всій Україні 24 листопада під назвою Чорна п’ятниця 2017. Тому експерти радять не зволікати та користуватися акційними пропозиціями від магазинів вже зараз, адже тільки так можна вигідно купити одяг та взуття на наступний сезон.