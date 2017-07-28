АТО: 5-ро українських бійців отримали поранення, один загинув

Завершення минулої доби у зоні АТО не було спокійним. З 18 години і до опівночі бандформування продовжили порушувати режим тиші практично вздовж усієї лінії розмежування.

Так на Луганському напрямку зі стрілецької зброї і гранатометів бойовики били по наших позиціях у Кримському, Новозванівці, Новотошківському. В районі Попасної злочинці застосовували міномети калібру 120 та 82 міліметри, а по Троїцькому вели вогонь з озброєння БМП.

На Маріупольському напрямку, ввечері, під мінометний вогонь ворога потрапили опорні пункти сил АТО у Павлополі та Водяному. А по Талаківці бойовики тричі били з гранатометів і стрілецької зброї.

Близько 20 години, злочинці півтори години вели вогонь з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів по українських укріпленнях неподалік Авдіївки, що на Донецькому напрямку. Внаслідок цього обстрілу один український військовий отримав поранення.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я. П’ятеро наших бійців отримали поранення, один загинув. У свою чергу сили АТО 12 разів застосовували зброю, інформує штаб АТО.