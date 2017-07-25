З України до Європи тепер можна виїхати за 5 євро

Німецька компанія автобусних перевезень FlixBus почала розпродаж 700 квитків з України в кілька європейських міст вартістю 5 і 8 євро.

Квитки з Києва та Львова в чеські Брно і Прагу коштують від 8 євро, про це пише ukrainianwall.

Подорож із зазначених українських міст до польського Кракова коштує 5 євро. Зворотні напрямки мають таку ж вартість. Поїздки за акційними квитками можна здійснити з 27 липня по 16 серпня.

Раніше портал Стіна повідомляв, що міністерство сільського господарства Чехії наполягає на необхідності прискорення набору працівників з України.