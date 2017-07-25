Настя Овчар, яку всім світом рятували від опіків, перетворилася на справжню красуню (фото)

Настя Овчар відзначає своє повноліття.

Сьогодні дівчинка, яка в 2005 році, отримавши смертельні опіки, винесла з палаючого будинку молодшу сестру, відзначає 18-річчя.

Цю пожежа і відважну дівчинку з маленького хутора Воронцовка в Харківській області, яка винесла з охопленого вогнем будинку свою дворічну сестричку, пам'ятає вся Україна. Настя Овчар отримала сильні опіки і опинилася між життям і смертю. За порятунок Насті боролися кращі лікарі України та Бостона. Про це пише person.org.ua.

Про порятунок цієї дівчинки можна було б зняти повнометражний художній фільм. Лікарі говорили про те, що дорога була кожна хвилина. В Україні юну героїню в той час могли і не врятувати, хоча медики зробили все, що від них залежало. Завдяки щасливому випадку, у бізнесмена з Хмельницької області Віктора Вікарчука в американському Бостоні виявилися друзі, які допомогли організувати в США лікування Насті.

Завдяки щасливому випадку, у президента Румунії знайшовся вільний літак, на якому дівчинку без зволікання змогли переправити через океан.

Завдяки щасливому випадку, дивакуваті члени американського масонського ордену Шрайнер в смішних головних уборах, які роз'їжджають на мало не іграшкових машинках, погодилися безкоштовно вилікувати Настю в своїй клініці.

І незважаючи на те, що лікарі давали дуже мало шансів на одужання, Настя Овчар святкує повноліття.

В одному з інтерв'ю маленька Настя зізналася, що хоче стати медсестрою, що б допомагати людям, як допомагали їй.

І її мрія збулася. Закінчивши школу, Настя Овчар вступила до медичного коледжу.

Ось так Настя Овчар виглядає сьогодні.

Про страшну пожежу нагадують тільки рубці, які дівчина ховає під одягом.

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