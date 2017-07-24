Бойовики готують до застосування новий вид забороненої зброї

Українською стороною СЦКК отримані данні про початок використання бойовиками НЗФ ОРДО мобільних чотирьохствольних реактивних систем залпового вогню, розроблених у 2015 році, так званим, «Республиканським центром науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт ДНР».

Так встановлено, що один з таких виробів було використано бойовиками під час обстрілу населеного пункту та позицій Збройних Сил України в районі Красногорівки 20 липня 2017 року.

Враховуючи результати його бойового застосування, цілком ймовірно, що найближчим часом цей вид РСЗВ буде доволі часто застосовуватись НЗФ ОРДО при обстрілах населених пунктів та позицій сил АТО, не зважаючи на те, що використання реактивних системи залпового вогню категорично заборонено Мінськими угодами.

Українська сторона СЦКК передала СММ ОБСЄ наявні фото та відеоматеріали щодо цього виробу та сподівається, що це допоможе спостерігачам Місії краще ідентифікувати невідомі їм типи озброєння на території ОРДО та ОРЛО.

Використання цього озброєння з боку незаконних збройних формувань ОРДО свідчіть про грубі порушення Мінських домовленостей, відверте небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи, свідоме планування та здійснення терористичних актів проти мирного населення, інформує прес-центр штабу АТО.