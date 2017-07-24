Мер Черкас отримав послання - записку, вмонтовану в корпус гранати

Сьогодні, 24 липня, мер міста Черкас Анатолій Бондаренко в своїй поштовій скриньці виявив поржавілий корпус від гранати Ф-1, всередині якого була записка з погрозами.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, експерти, кінолог із собакою і вибухотехніки, - повідомляє ГУ Нацполіціі в Черкаській області на сторінці в Facebook.

"Оглядом місця події встановлено, що вказаний предмет є іржавим корпусом від гранати Ф-1, в якому знаходилася записка з погрозами", - заявили в поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом погроз меру за статтею 350 Кримінального кодексу України.

Зараз проводяться заходи щодо встановлення особи зловмисника.