Водій відкрив стрілянину по машині, в якій перебували вагітна з дитиною (фото)

Водієві Lexus, який вчора відкрив вогонь в районі Парус, загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомила прес-секретар ГУ Нацполіціі в Дніпрі Марія Стадник, повідомляє Інформатор.

«Між водіями виник конфлікт, вони не поступилися один одному дорогу. Це переросло в словесну перепілку, а потім в перестрілку», - зазначила Марія Стадник.

За словами прес-секретаря, життєво важливі органи потерпілого зачеплені були, зараз його стан стабільний.

За фактом події порушили кримінальну справу за статтею 296, частиною 4 (хуліганство). Відповідно до закону, водієві стрільцю загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці з'ясували, що на зброю, з якої стріляли, у водія Lexus дозвіл був, і термін його дії не закінчився. Це був пістолет з гумовими кулями марки «Форт».

Також прес-секретар ГУ Нацполіції зазначила, що сьогодні прийматимуть рішення з приводу того, який запобіжний захід визначити водієві-стрілку.

Нагадаємо, водій Lexus прямо посеред дороги відкрив вогонь по машині, в якій знаходилася сім'я - чоловік і його вагітна дружина з дитиною. В результаті конфлікту глава сім'ї отримав поранення - йому прострелили ногу.

Пригода сталась 23 липня близько 14.20.