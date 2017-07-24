У центрі Одеси вибухнув автомобіль (фото)

Вранці 24 липня на вулиці Жуковського у центрі Одеси вибухнув автомобіль "Жигулі". Про це повідомляє місцеве видання "Думська" з посиланням на свідчення очевидців. Зазначено, що інцидент стався близько 10:00 біля будинку №32. В кафе, що знаходиться поруч, вибиті шибки, правоохоронці перекрили рух у кварталі. В результаті вибуху постраждалих немає. Також у поліції поки не повідомляють, що саме вибухнуло в машині, на місці вибуху працюють рятувальники.