Виявлено автомобіль, викрадений в Білорусі

Учора в пункт пропуску «Танюшівка», що на кордоні з Росією, прибув автомобіль «Mercedes» 2003 року випуску української реєстрації. У ході здійснення заходів прикордонно-митного контролю прикордонники Луганського загону зафіксували невідповідність номера кузова з даними, що зазначені у реєстраційних документах. На громадянина України, який прямував до сусідньої країни, складено протокол про адміністративне порушення за ст.121-1 КУпАП (Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах). Автомобіль та матеріали адміністративної справи передано співробітникам поліції в Луганській області.

Крім того, прикордонники Чернігівського загону виявили іномарку, яка була викрадена у Білорусі. Так, в пункті пропуску «Нові Яриловичі» на в’їзд у країну під час оформлення документів спрацювала міжнародна база даних Інтерполу на автомобіль «Audi» 1992 року випуску білоруської реєстрації. За кермом авто, що знаходився в розшуку як викрадений з 2017 року, перебував громадянин Білорусі.

По даному факту поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ, а транспортний засіб встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції.