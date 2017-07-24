У Києві затримано терориста та вбивцю, яких розшукував Інтерпол

Учора у столичному аеропорту «Київ» прикордонники арештували іноземця, якого розшукували за вчинення терористичних дій.

Затримали чоловіка під час проходження ним паспортного контролю. На особу 1965 року народження відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. Також прикордонники встановили, що громадянина Німеччини правоохоронні органи розшукували за звинуваченням у тероризмі. В Україну іноземець прибув рейсом «Кельн-Київ».

А сьогодні в пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали громадянина Туреччини 1973 року народження.

Він прямував на відліт рейсом «Київ – Стамбул». Однак потрапити на рейс не зміг, так як стосовно іноземця також відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Його розшукували за вчинення ненавмисного вбивства.

По обох випадках поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Затриманих осіб передано співробітникам Національної поліції для подальших правових дій.

Варто зазначити, що з початку року співробітники Держприкордонслужби за базою даних Інтерпол затримали 1330 осіб, які перебували у міжнародному розшуку.