АТО: ворог не припиняє провокацій

Вчора, після 18 години, у зоні проведення АТО незаконні збройні формування активізували обстріли українських позицій.

Так на Луганському напрямку з гранатометів і мінометів бойовики двічі били по Кримському, Новоолександрівці, з БМП по Новозванівці.

На Донецькому напрямку з гранатометів противник вів вогонь по наших опорних пунктах поблизу Кам’янки та на шахті Бутівка.

На Маріупольському напрямку близько 20 години бандформування застосовували гранатомети і стрілецьку зброю по українських захисниках у районі Мар’їнки. В результаті цього обстрілу один військовослужбовець сил АТО отримав поранення. Крім того під гранатометним вогнем опинились і будинки мирних мешканців селища.

На більшість провокацій ворога, українські військові оперативно відкривали вогонь у відповідь.

Загалом, упродовж минулої доби, незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я. Один український військовий отримав поранення.