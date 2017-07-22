Українець хотів незаконно ввезти до Польщі рекордну кількість бурштину

Майже 100 кг бурштину перехопили співробітники Митно-податкової служби у прикордонному пункті пропуску Корчова-Краківець. Необроблене каміння вартістю приблизно 166 тисяч злотих (39 тисяч євро) намагався незаконно перевезти громадянин України.

Як повідомили у Митно-податковій службі, бурштин сховали у переобладнаній підлозі буса, яким керував 25-річний українець.

«Чоловік визнав, що товар не є його власністю. За незаконне перевезення бурштину через кордон він мав заробити 800 злотих (186 євро). Ринкова вартість затриманого каміння складає приблизно 166 тисяч злотих (39 тисяч євро)», - повідомили польські митники.

Проти водія відкрито кримінально-податкове провадження, у рамках якого, крім бурштину, затримано також переобладнаний для контрабанди автомобіль. У випадку законного перевезення такої кількості сонячного каміння до Польщі необхідно було би сплатити податок на додану вартість на суму 38 тисяч злотих (8,85 тисяч євро).

«Незаконне ввезення цього товару до Польщі завдає збитків не тільки державній скарбниці, але і чесним підприємцям, котрі займаються торгівлею та обробкою бурштину», - зазначили у Митно-податковій службі.

Затриманий бурштин буде анульовано на користь Державної скарбниці, а потім він надійде на продаж у рамках процедури ліквідації, повідомляє Польське радіо.

Торік співробітники митниці на польсько-українському кордоні в Підкарпатському воєводстві запобігли контрабанді та незаконному продажу у в цілому 1,5 тони бурштину з України.