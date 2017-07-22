Українець намагався переправити до Росії порожні каністри

Учора прикордонники відділу «Біловодськ» Луганського загону затримали поблизу лінії державного кордону в районі населеного пункту Олександрівка Луганської області громадянина України, який мав намір перемістити до Російської Федерації порожні металеві та пластикові каністри.

Прикордонний наряд виявив порушника з гумовим човном на березі річки Деркул. Під час огляду в човні співробітники Держприкордонслужби виявили 6 металевих та 8 пластикових порожніх каністр по 20 літрів кожна.

Гумовий човен та каністри прикордонники передали працівникам фіскальної служби, а на затриманого склали протокол за статтею 204-1 КУпАП, справу скеровано до суду.