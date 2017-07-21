На кордоні затримали викрадену «TOYOTA LAND CRUISER»

Сьогодні вночі в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Нові Яриловичі» затримали викрадений в Україні коштовний автомобіль.

Під час перевірки документів та огляду автівки, якою прямував наш співвітчизник на виїзд з України, спрацювала база даних Інтерполу. В ході подальшої перевірки прикордонники Чернігівського загону встановили, що автомобіль «TOYOTA LAND CRUISER» 2015 року випуску був викрадений в Україні у вересні 2016 року.

Транспортний засіб, яким керував 35-річний громадянин України, встановленим порядком передано представникам Національної поліції.

По даному факту проінформовано Укрбюро Інтерполу.