На кордоні затримали викрадену «TOYOTA LAND CRUISER»
На Чернігівщині прикордонники затримали викрадений в Україні коштовний автомобіль «TOYOTA LAND CRUISER».
Сьогодні вночі в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Нові Яриловичі» затримали викрадений в Україні коштовний автомобіль.
Під час перевірки документів та огляду автівки, якою прямував наш співвітчизник на виїзд з України, спрацювала база даних Інтерполу. В ході подальшої перевірки прикордонники Чернігівського загону встановили, що автомобіль «TOYOTA LAND CRUISER» 2015 року випуску був викрадений в Україні у вересні 2016 року.
Транспортний засіб, яким керував 35-річний громадянин України, встановленим порядком передано представникам Національної поліції.
По даному факту проінформовано Укрбюро Інтерполу.