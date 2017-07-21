Прикордонний пункт пропуску Гребенне-Рава-Руська матиме додаткові смуги для пішоходів і велосипедистів

Прикордонний пункт пропуску між Польщею та Україною Гребенне-Рава-Руська отримає додаткову інфраструктуру, що дозволить проведення там пішого і велосипедного контролю. Кошт цієї інвестиції складе 12 млн злотих (3 млн євро), з яких 90% надійдуть з фондів Європейського Союзу.

Плани з розширення переходу були однією з тем перемовин представників влади Люблинського воєводства, Прикордонної служби, Палати податкової адміністрації і дипломатичних відомств Польщі та Україні, котрі у четвер, 20 липня, здійснили візити у прикордонні пункти пропуску з Україною в Люблинському воєводстві.

«Нам і українській стороні важливо не затримувати прикордонний рух, а зробити його більш рухливим, аби в’їзд був комфортним, хоча завжди він буде пов’язаний з проблемами, адже це зовнішній кордон ЄС і тут буде більш прискіпливий контроль. Однак ми хочемо, аби ці черги були якомога меншими», - сказав люблинський воєвода Пшемислав Чарнек.

Директор Люблинської служби управління прикордонного контролю Здзіслав Швед зазначив, що зацікавлення у перетині кордону пішки або на велосипеді зростає, про що свідчить ситуація у переході Угринів-Долгобичів, де постійно збільшується велосипедно-пішохідний рух, який там запущено як пілотний проект. «У Гребенному буде окрема будівля і чотири смуги для пішого і велосипедного контролю, що значно зменшить час очікування перетину ними кордону», - сказав він.

Розширення переходу планують реалізувати у 2018-2019 роках. Інвестиція коштуватиме 12 млн злотих, з яких 10,8 млн – це фінансування з програми Польща-Білорусь-Україна, а 1,2 млн - внесок з воєводського бюджету.

«Бачимо зацікавлення осіб, котрі хочуть перетинати кордон пішки або на велосипеді. Це важливо під час канікул для туристів, а також для осіб, котрі хочуть зробити невеликі покупки у Польщі або в Україні», - сказав заступник коменданта Надбужанського відділу Прикордонної служби підполковник Томаш Зибінський.

Він наголосив, що в останні роки рух мандрівників на кордоні постійно збільшується. У 2016 році у пунктах пропуску в Люблинському воєводстві кордон перетнуло приблизно 15 млн осіб і це на 6,7% більше, ніж у 2015 році.

Зибінський також зазначив, що згідно із дуже попередніми даними після введення безвізу для українців, число тих, хто перетинає кордон з Польщею, збільшилася на 6,6%. «Потрібно пам’ятати, що не всі громадяни України обміняли старі паспорти. Сподіваємося, що у міру […] одержання нових біометричних паспортів інтенсивність перетину кордону буде збільшуватися», - зауважив він.

Виконувач обов’язків директора Прикордонного відділу палати Державної податкової адміністрації Пйотр Ґаєк зауважив, що найбільшими проблемами прикордонного руху є контрабанда цигарок та порушення заборони на ввезення на терен ЄС продуктів тваринного походження, що пов’язано з боротьбою з африканською чумою свиней у Польщі.

Він додав, що у першому півріччі 2017 року у прикордонних пунктах пропуску в Люблинському воєводстві митники затримали приблизно 67 тон таких продуктів тваринного походження, які потім було утилізовано. Водночас упродовж аналогічного періоду у тих самих переходах вилучино приблизно 40 млн штук цигарок.

Наступний візит прикордонних служб у пункти пропуску, але вже з українського боку, заплановано на вересень. «Побачимо що і де потрібно зробити. Українська сторона дуже хоче, аби дуже великих черг не було. Треба спочатку впорядкувати те, що є, а потім будувати нові прикордонні пункти пропуску, бо їх мало», - сказав генеральний консул України в Люблині Василь Павлюк, повідомляє Польське радіо.