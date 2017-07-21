АТО: ворог активізувався, є втрати

Починаючи з 19 і маже до 23 години, з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, гранатометів та стрілецької зброї бойовики 4 рази, з різних напрямків, били по наших позиціях під Авдіївкою. Кожного разу, у відповідь, українські військові відкривали щільний вогонь, змушуючи противника припинити обстріли.

Крім того, наприкінці доби, бандити з мінометів і гранатометів обстрілювали наші опорні пункти на шахті Бутівка. Сили АТО також відрили вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів. У цьому вогневому протистоянні один наш військовий загинув, один отримав поранення.

На Луганському напрямку, близько 22 години, бандформування порушили режим перемир’я поблизу Станиці Луганської, а на Донецькому біля селища Водяне.

Загалом за минулу добу, противник 29 разів відкривав вогонь по наших позиціях. У відповідь сили АТО 16 разів застосовували зброю. Нажаль п’ятеро українських військових загинули, восьмеро отримали поранення. Варто додати, що завдяки вмілим і оперативним діям наших бійців противник не лише припиняв вогневі провокації, а й поніс серйозні втрати у живій силі, інформує штаб АТО.