АТО: чотири військових загинули, один потрапив у полон

Прес-центр штабу АТО надав уточнену інформацію станом на 16.00 20 липня 2017 року.

За минулу добу, 19 липня 2017 року, чотири військовослужбовці ЗС України загинули: один захисник – від кулі ворожого снайпера, троє – під час підриву на мінно-вибуховому пристрої. Ще троє військовослужбовців отримали поранення.

За поточну добу, 20 липня 2017 року, в результаті активізації дій противника, у тому числі масованого обстрілу позицій ЗС України, загинуло чотири українських військовослужбовці, один потрапив у полон. Семеро наших захисників отримали поранення.

Збройні Сили України дали гідну відсіч противнику, який зазнав значних втрат загиблими та пораненими.