У Києві вшанували вбитого рік тому Павла Шеремета

Сьогодні, 20 липня, у Києві вшанували пам’ять про Павла Шеремета. Відомий журналіста загинув рік тому в результаті вибуху бомби, встановленої у його авто. Обставини вбивства досі не з’ясовано. У українській столиці у місці, де сталася трагедія, сьогодні кладуть квіти та запалюють свічки. Люди вимагають також справедливого розслідування замаху на журналіста.

Крім квітів та свічок, учасники пам’ятної ходи та віче тримали плакати з написом: «Хто вбив Павла?» Серед тих, хто зібрався у місці замаху, були також журналісти «Української правди», в редакції якої працював Павло Шеремет в Україні. Павла Шеремета згадувала Севгіль Мусаєва-Боровик – головний редактор українського видання. Як сказала вона, багатьом журналістам досі здається, що Павло Шеремет просто кудись поїхав і що невдовзі він повернеться. «Неправда, що немає незамінних людей. Павло залишився у наших серцях і ніхто його не замінить», - наголосила журналістка.

«Минає рік від убивства – а ми досі у тій самій точці інформації про виконавців», - сказав раніше відомий журналіст, а нині депутат Верховної Ради Мустафа Найєм. Він додав, що суспільство досі не отримало відповідь на питання – хто здійснив вбивство та на чиє замовлення скоєно замах. Найєм додав, що ці питання, на жаль, не є головними ані для прокуратури, ані для поліції, ані для служби безпеки. Попри те, що українська влада обіцяла, що розслідування вбивства буде пріоритетним для неї завданням.

Павло Шеремет за національністю був білорусом. У 1990 роках він критикував владу Олександра Лукашенка. Білоруська влада позбавила його громадянства. Крім того, він активно критикував російську владу. Працював також в Росії. 5 останніх років перед загибеллю він жив і працював в Україні. Крім того, Шеремет був автором білоруського порталу «Беларускі партызан».

Нагадаємо, нещодавно Комітет захисту журналістів (анг. – The Committee to Protect Journalists) негативно оцінив відсутність поступу в українському розслідуванні вбивства Павла Шеремета. Американська журналістська організація представила у Києві звіт на цю тему.

Крім того, Україна, Білорусь і Польща вирішили створити Фонд захисту пам'яті Павла Шеремета для підтримки молодих журналістів.