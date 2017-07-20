В "Станиці Луганська» прикордонники затримали бойовика із «Вітязя»

Учора близько опівдня прикордонники Луганського загону затримали члена незаконних збройних формувань так званої «ЛНР». Чоловіка 1974 року народження, який прямував на вхід з непідконтрольної території, прикордонники виявили та затримали в КПВВ «Станиця Луганська» за інформацією та участю оперативних співробітників Держприкордонслужби.

Під час проведення фільтраційно-перевірочних заходів встановлено, що він дійсно є військовослужбовцем полку «Вітязь» та раніше перебував на службі в розвідпідрозділі батальйону «Заря», а підготовку проходив на території РФ в м. Таганрозі.

Наразі затриманого передано компетентним правоохоронним органам для проведення подальшої перевірки.