В "Станиці Луганська» прикордонники затримали бойовика із «Вітязя»

В "Станиці Луганська» прикордонники затримали бойовика із «Вітязя»

Чоловік проходив підготовку на території РФ в м. Таганрозі.

Джерело: Відомості

Учора близько опівдня прикордонники Луганського загону затримали члена незаконних збройних формувань так званої «ЛНР». Чоловіка 1974 року народження, який прямував на вхід з непідконтрольної території,  прикордонники виявили та затримали в КПВВ  «Станиця Луганська» за інформацією та участю оперативних співробітників Держприкордонслужби.

Під час проведення фільтраційно-перевірочних заходів встановлено, що він дійсно є військовослужбовцем полку «Вітязь» та  раніше перебував на службі в розвідпідрозділі батальйону «Заря», а підготовку проходив на території РФ в м. Таганрозі.

Наразі  затриманого передано  компетентним правоохоронним органам для проведення подальшої перевірки.

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