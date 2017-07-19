У Києві поліцейські визволили з рабства 16-літню дівчину

До копів звернувся чоловік. За його словами, на вулиці Миколи Закревського дівчина благає про допомогу.

«Заявник пояснив: він з дочкою вийшов на прогулянку, коли хтось почав кидати їм папірці з вікна на 8 поверсі. Це були записки з проханням допомогти», - пояснили правоохоронці.

Виявилося, що в квартирі знаходиться 16-річна мешканка Житомирської області. За словами постраждалої, 13 липня вона приїхала в столицю працювати нянею - оголошення знайшла в одній з соцмереж. У Києві її зустріли дві жінки, вона ж і привели в цю квартиру.

Дівчина також повідомила, що пізніше в квартиру прийшов ще один чоловік. Всі разом вони били свою жертву, труїли алкоголем, тягали за волосся і залякували.

Більш того, щовечора жительку Житомирської області возили до чоловіків і примушували займатися проституцією. Всі речі у дівчини відібрали, а матері по телефону змусили сказати, що все в порядку.

«Поліцейські швидко звільнили постраждалу з квартири і заспокоїли її. Вона виглядала зовсім переляканою, а на її тілі були синці», - згадують патрульні.

Правоохоронці також опублікували фотографії ймовірних злочинців. Їх вже затримали, в ситуації розбираються, інформує патрульна поліція Києва.