АТО: найгарячіше на донецькому напрямку

І якщо вдень противник зменшив кількість обстрілів українських позицій, то після 18 години ситуація кардинально змінилась.

Ввечері і вночі найбільш гаряче було на Донецькому напрямку. Починаючи з 17.50 і фактично до 22 години бойовики зі сторони Ясинуватої та Яковлівки з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї били по наших позиціях в районі Авдіївки. Близько 21 години злочинці двічі з танків накривали опорні пункти у Красногорівці.

Також у другій половині дня, бандити двічі обстріляли і житлові квартали Авдіївки. Внаслідок вибуху міни калібру 82 міліметри двоє цивільних отримали поранення.

А в результаті обстрілів наших опорних пунктів з мінометів та гранатометів неподалік селищ Зайцеве та Невельське загинули двоє військовослужбовців сил АТО.

На Луганському напрямку під ворожим вогнем зі стрілецької зброї опинились українські позиції в районі селищ Донець та Станиця Луганська.

Загалом за минулу добу бандформування 23 рази порушили перемир’я. Двоє наших бійців загинуло, четверо отримали поранення. Сили АТО 14 разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи в основному стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.

Варто додати - ввечері та вночі бойовики вчергове показали, що не бажають деескалації конфлікту. А їхні провокації призводять до жертв як серед військовослужбовців ЗС України, так і мирного населення Донбасу.