СБУ затримала у районі АТО двох інформаторок терористів (відео)

Інформаторську мережу одного із бандформувань так званої «ДНР» викрила у районі проведення антитерористичної операції Служба безпеки України.

Співробітники спецслужби затримали двох поплічниць терористів, які збирали та передавали бойовикам інформацію про переміщення та місця дислокації військової техніки і особового складу сил АТО.

Затримані зізналися у сприянні діяльності незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.