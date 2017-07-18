СБУ затримала у районі АТО двох інформаторок терористів (відео)
Затримані зізналися у сприянні діяльності незаконних збройних формувань так званої «ДНР».
Інформаторську мережу одного із бандформувань так званої «ДНР» викрила у районі проведення антитерористичної операції Служба безпеки України.
Співробітники спецслужби затримали двох поплічниць терористів, які збирали та передавали бойовикам інформацію про переміщення та місця дислокації військової техніки і особового складу сил АТО.
Затримані зізналися у сприянні діяльності незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.