Мешканка Ужгорода катувала дітей

Багатодітну мешканку Ужгорода підозрюють у катуванні дітей. Про це повідомляє прес-центр поліції Закарпатської області.

17 липня співробітники правоохоронці повідомили жительці Ужгорода про підозру у вчиненні трьох кримінальних злочинів за ч. 1 ст. 121 ККУ, ч. 2 ст. 125 ККУ та ч. 1 ст. 127 ККУ.

Розслідування було розпочато за фактом злісного невиконання обов'язків із догляду за дитиною. Як з`ясувалося, 37-річна ужгородка всиновила п`ятьох дітей із однієї родини. У чотирьох дівчаток та хлопчика померли батьки, тому до того, як потрапити у родину підозрюваної, діти жили у Перечинській школі-інтернаті.

З часом сусіди стали помічати у дітей сліди побоїв і в 2016 році після того, як 9-річний хлопчик без будь-яких довідок із лікарні не відвідував школу впродовж довгого часу, написали в школу та службу в справах дітей лист-прохання щодо перевірки умов, в яких живуть прийомні діти. Перевірки соціальних служб та з навчального закладу не виявили порушень. Про це були складені відповідні акти.

За словами сусідів, в цей період вони неодноразово бачили, що рідні діти жінки граються на дворі, а всиновлені в цей час покарані. Зокрема, свідки заявляють – мати неодноразово говорила про те, що “зламає” хлопчика. До речі, він мав рекомендацію від психолога про особливу увагу з боку вчителів через те, що вважався педагогічно занедбаним.

Про знущання над дитиною стало відомо після того, як вночі 9 травня 2016 року прийомна мати привезла хлопчика до клінічного центру нейрохірургії та неврології Ужгорода у важкому стані та намагалася домовитися з лікарем про прийом хлопчика за межами лікарні, проте медик категорично відмовився.

Тоді на тілі дитини виявили сліди серйозних побоїв, опіків, та інтоксикацію організму. Прийомна мама пояснила лікарю, що дитина впала у ванній. Медики в цю історію не повірили та забрали хлопчика до реанімації, де він розповів лікарям, що його били ременем із залізною пряжкою та пластмасовою вішалкою, морили голодом, прив’язували скотчем, катували розпеченою ложкою тощо.

З 9-го до 13-го травня 2016 року хлопчик перебував у центрі нейрохірургії та неврології, потім його перевели в Ужгородську міську лікарню, зрештою в Мукачівську обласну лікарню.В дитини діагностували черепно-мозкову травму, зробили операцію з пересадки шкіри, оскільки такі рани вже не могли загоїтися самостійно. Маленький пацієнт перебував на лікуванні до липня. Лікарі, які лікували дитину відзначають, що ніколи в житті не бачили настільки понівеченого хлопчика.

Після лікування дитину перевели у прийомник-розподільник, потім у реабілітаційний центр та зрештою хлопчик повернувся до Перечинської школи-інтернату. Адже у липні його прийомна матір відмовилася від нього.

Вона також запевняла, що хлопчик травмував себе сам. Але психолого-психіатрична експертиза визнала хлопчика абсолютно нормальним. Хоча після пережитого він став наляканим, тривожним та замкнутим.

У зв`язку з інформацією про знущання обвинувальна сторона звернулася до суду з клопотанням про обрання щодо утримання жінки під вартою.

Доки тривало слідство, вона встигла народити це одну дитину. А 13 червня 2017 року відмовилася від 5-річної сестри хлопчика, над яким знущалася.