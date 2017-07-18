Прикордонники затримали двох громадян Румунії, які заблукали на річці Дунай

Учора від румунських прикордонників надійшла інформація про рух маломірного плавзасобу, що звернув з основного гирла річки Дунай, по якій проходить кордон, до Кислицького рукава – внутрішні води України.

Негайно було вислано прикордонний наряд відділу «Ізмаїл» Ізмаїльського загону на катері, який ніс службу на мобільному посту на плавучій платформі. Після нетривалого пошуку, плавзасіб було виявлено та затримано в районі с. Стара Некрасівка Ізмаїльського району. В ході перевірки встановлено, що на катері типу «PIRAT» румунської реєстрації пересувались двоє громадян Румунії. Прикордонникам чоловіки пояснили, що помилились та випадково зайшли у внутрішні води України.

Наразі за порушення державного кордону на обох громадян Румунії складено протокол про адміністративне правопорушення, який буде розглядатись Ізмаїльським міськрайонним судом Одеської області.